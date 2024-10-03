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18:11, 3 октября 2024Наука и техника

Обновление превратило часы Apple в «кирпич»

Apple отозвала обновление watchOS 11.1 из-за жалоб пользователей умных часов

Фото: Angus Gray / Unsplash

Компания Apple отозвала бета-версию watchOS 11.1 из-за массовых жалоб пользователей. На это обратило внимание издание Neowin.

Предварительную версию обновления для часов watchOS 11.1 beta 3 могли установить разработчики и любые пользователи устройства. Спустя время после выхода апдейта в соцсетях — в том числе, на Reddit — стали появляться сообщения, что обновление невозможно установить.

Как заметили журналисты Neowin, обновление зависает на половине пути, при этом сбросить этот процесс нельзя. По словам авторов, апдейт превращает умные часы в «кирпич», то есть ломает прошивку устройства и нарушает его функциональность. В Apple отреагировали на проблему и отозвали распространение бета-версии.

По словам специалистов, в большинстве случаев восстановить работу Apple Watch без определенного оборудования невозможно. В этом случае пользователям сломанных часов придется обращаться в сервисный центр Apple.

В материале говорится, что проблема с часами возникла через несколько недель после того, как Apple отозвала обновление iPadOS 18. Выяснилось, что при установке на планшеты iPad Pro оно могло вызвать поломку устройств.

В начале октября исследователи TD Cowen выяснили, что стоимость производства смартфонов серии iPhone 16 выросла по сравнению с предыдущим поколением. Стоимость производства iPhone 16 Pro Max составила 485 долларов, iPhone 15 Pro Max — 453 доллара.

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      Андрей Ставицкий
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