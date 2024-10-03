Соавтор идеи обязать работодателей оплачивать проезд до работы ответила на критику

Идея об обязательной оплате работодателем пути сотрудников до работы не является утопической, заявила соавтор инициативы, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василина Кулиева. Она ответила на критику в беседе с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что 3 октября группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам проезд к месту работы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала инициативу, назвав ее утопической.
По словам Кулиевой, законопроект устанавливает справедливый порядок как для работников, так и для работодателей. Она отметила, что сегодня только крупный бизнес, и то не весь, имеет реальную возможность помогать своим работникам, оплачивая или компенсируя расходы на транспорт.
«Мы же сейчас говорим не только про город, не только про Москву с развитой системой транспортного обслуживания. Сегодня у ряда регионов, муниципалитетов просто нет возможности расширять автопарк, проводить ремонт машин, которые в случае поломки нет возможности заменить. В связи с этим сокращается режим работы общественного транспорта и увеличивается интервал такого транспорта по маршруту следования. Порой он заполняется до такой степени, что в него просто не войти. И таких обращений очень много. Власти на наши запросы отвечают, что тут автобус сломался — отремонтируем через месяц, тут недобросовестная компания, обслуживающая местных жителей, не справляется. А что делать работникам?» — поделилась депутат.
Поэтому наша инициатива сохраняет баланс интересов и работников, которым оплачивается дорога до работы и обратно, и работодателей в части налоговых преференций
Ранее член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова порекомендовала российским работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Она сочла неоднозначным ранее высказанное предложение о том, что следует освобождать простуженных граждан РФ на два-три дня от работы без больничного. По ее мнению, данная инициатива может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и отразиться на здоровье людей.