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19:27, 3 октября 2024Спорт

Тренер ответила пожаловавшейся на низкие зарплаты олимпийской чемпионке

Тренер Родионенко заявила, что Мельникова выдумала про низкие зарплаты гимнастов
Валентина Родионенко

Валентина Родионенко. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, которая пожаловалась на низкие зарплаты. Ее слова приводит Sport24.

По мнению Родионенко, у гимнастов все прекрасно — все они имеют машины и квартиры. «У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам, — ее проблема», — заявила специалист.

Родионенко подчеркнула, что низкие доходы в гимнастике у тренеров. «Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — заключила она.

Ранее Мельникова рассказала, что в национальной команде самая высокая ставка составляет около 150 тысяч рублей. «Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго — 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона», — добавила гимнастка.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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