Тренер ответила пожаловавшейся на низкие зарплаты олимпийской чемпионке

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, которая пожаловалась на низкие зарплаты. Ее слова приводит Sport24.
По мнению Родионенко, у гимнастов все прекрасно — все они имеют машины и квартиры. «У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам, — ее проблема», — заявила специалист.
Родионенко подчеркнула, что низкие доходы в гимнастике у тренеров. «Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — заключила она.
Ранее Мельникова рассказала, что в национальной команде самая высокая ставка составляет около 150 тысяч рублей. «Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго — 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона», — добавила гимнастка.
Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.