Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 3 октября 2024Экономика

В Соединенных Штатах воздвигли памятник голому Трампу

Вблизи Лас-Вегаса воздвигли пенопластовый памятник голому Дональду Трампу

Кадр: Le Huffington Post / YouTube

В Неваде воздвигли своеобразный памятник Дональду Трампу. Статуя во многом отражает отношение электората к одиозной личности экс-президента, пишет The Guardian.

Композиция располагается на шоссе Лас-Вегас--Рино. Скульптура выполнена из арматуры и пенопласта и представляет собой голого Трампа высотой 13 метров. Лицо воссоздано с фотографической точностью, тело выкрашено в нежно-розовый цвет. Фигуру весом почти три тонны устанавливали с помощью строительного крана, подвесив на крюках как марионетку.

Арт-объект получил название «Кривой и непристойный» и, как планируется, будет гастролировать по стране от города к городу в преддверии президентских выборов. По задумке авторов, образ нагого Трампа является аллегорией «прозрачности, уязвимости и публичности политических деятелей».

Материалы по теме:
Размер имеет значение. Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
Размер имеет значение.Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
21 июля 2022
Наворотили дел. Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Наворотили дел.Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
14 сентября 2021

Неудивительно, что изображение морщинистого и дряблотелого американского лидера повергло в ужас его сторонников. Республиканцы штата Невада сочли памятник «жалким» и «порнографическим». «Пока семьи проезжают мимо Лас-Вегаса, они вынуждены лицезреть эту оскорбительную марионетку, созданную исключительно для провокации, а не осмысленного диалога», — заявили в партии. Спустя пару дней после установки скандальная скульптура загадочно исчезла.

Накануне пятиметровая статуя соперницы Трампа в президентской гонке, Камалы Харрис, появилась в развлекательном центре в Коннектикуте. Правда, автор изобразил кандидата более лицеприятно, сравнив ее со статуей Свободы.

Ранее Трамп в соцсети X ответил на твит украинского юзера под ником zalupa_. Экс-президент выразил благодарность за поддержку его кандидатуры в предвыборной гонке и призвал пользователя голосовать за него на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      МИД Венгрии вызвал посла Германии за критику страны

      В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше