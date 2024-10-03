В Соединенных Штатах воздвигли памятник голому Трампу

Вблизи Лас-Вегаса воздвигли пенопластовый памятник голому Дональду Трампу

В Неваде воздвигли своеобразный памятник Дональду Трампу. Статуя во многом отражает отношение электората к одиозной личности экс-президента, пишет The Guardian.

Композиция располагается на шоссе Лас-Вегас--Рино. Скульптура выполнена из арматуры и пенопласта и представляет собой голого Трампа высотой 13 метров. Лицо воссоздано с фотографической точностью, тело выкрашено в нежно-розовый цвет. Фигуру весом почти три тонны устанавливали с помощью строительного крана, подвесив на крюках как марионетку.

Арт-объект получил название «Кривой и непристойный» и, как планируется, будет гастролировать по стране от города к городу в преддверии президентских выборов. По задумке авторов, образ нагого Трампа является аллегорией «прозрачности, уязвимости и публичности политических деятелей».

Неудивительно, что изображение морщинистого и дряблотелого американского лидера повергло в ужас его сторонников. Республиканцы штата Невада сочли памятник «жалким» и «порнографическим». «Пока семьи проезжают мимо Лас-Вегаса, они вынуждены лицезреть эту оскорбительную марионетку, созданную исключительно для провокации, а не осмысленного диалога», — заявили в партии. Спустя пару дней после установки скандальная скульптура загадочно исчезла.

Накануне пятиметровая статуя соперницы Трампа в президентской гонке, Камалы Харрис, появилась в развлекательном центре в Коннектикуте. Правда, автор изобразил кандидата более лицеприятно, сравнив ее со статуей Свободы.

Ранее Трамп в соцсети X ответил на твит украинского юзера под ником zalupa_. Экс-президент выразил благодарность за поддержку его кандидатуры в предвыборной гонке и призвал пользователя голосовать за него на выборах.