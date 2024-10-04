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12:42, 4 октября 2024Экономика

Докеры в США согласились прервать парализовавшую работу десятков портов забастовку

AP: докеры в США прервали забастовку до 15 января ради завершения переговоров

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Профсоюз, представляющий интересы американских докеров, на фоне подвижек в переговорах с работодателями достиг соглашения о приостановке до 15 января забастовки, парализовавшей работу портов восточного побережья страны и побережья Мексиканского залива. Об этом сообщает AP.

Ассоциация грузчиков решила немедленно возобновить работу, остановленную с 1 октября на фоне спора из-за повышения зарплат и необходимости ограничения автоматизации в 36 портах США. По информации источника агентства, такого компромисса удалось достичь после того, как Морской союз согласился улучшить предложение по росту заработков докеров с 50 до 62 процентов в течение шести лет.

Отмечается, что любое принятое как окончательное решение еще будет одобряться членами профсоюза в рамках ратификации, пока же работники будут застрахованы по старому контракту, срок действия которого истек 30 сентября.

Помимо запрета угрожающей рабочим местам автоматизации профсоюз требовал поднять за шесть лет зарплаты на 77 процентов, стороны также расходятся во мнениях по вопросам пенсионных отчислений и распределения роялти, выплачиваемых за контейнеры, которые перемещают рабочие.

Забастовка, объявленная ранее, обходилась экономике страны в пять миллиардов долларов ежедневно. Напуганные опасностью дефицита граждане США принялись скупать туалетную бумагу, хотя 90 процентов рынка этой продукции занимают отечественные производители. Также аналитики предупредили, что, если ситуация в портах не нормализуется в течение недели, ресторанам быстрого питания придется перейти на более дорогую местную говядину, что скажется на цене гамбургеров.

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      Дмитрий Воронин
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