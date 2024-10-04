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20:53, 4 октября 2024Спорт

Траньков оценил заявку Загитовой на многомиллионный грант на ледовое шоу

Траньков не видит ничего плохого в заявке Загитовой на грант на ледовое шоу
Максим Траньков

Максим Траньков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил решение победительницы Игр Алины Загитовой подать заявку на грант для проведения ледового шоу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выражусь цензурно: каждый делает кое-что как хочет. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150», — заявил Траньков. Он добавил, что не видит в поступке Загитовой ничего плохого.

Ранее решение Загитовой оценил хореограф Илья Авербух. Он отметил, что обычно у государства просят сумму, которая вполовину меньше денег, найденных самим организатором.

Загитова запросила более 74 миллионов рублей у Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

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      Алексей Гусев
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