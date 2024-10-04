Траньков оценил заявку Загитовой на многомиллионный грант на ледовое шоу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил решение победительницы Игр Алины Загитовой подать заявку на грант для проведения ледового шоу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Выражусь цензурно: каждый делает кое-что как хочет. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150», — заявил Траньков. Он добавил, что не видит в поступке Загитовой ничего плохого.
Ранее решение Загитовой оценил хореограф Илья Авербух. Он отметил, что обычно у государства просят сумму, которая вполовину меньше денег, найденных самим организатором.
Загитова запросила более 74 миллионов рублей у Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.