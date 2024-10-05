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08:21, 5 октября 2024Экономика

Метеоролог рассказал об окончании периода засухи в ряде регионов

Метеоролог Вильфанд: период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился

Фото: Alex Dukhanov / Unsplash

Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом метеоролог указал РИА Новости, что в регионах Черноземья — Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях — сильных осадков все еще не ожидается.

«В нечерноземных областях пройдут дожди. Период засухи закончился для Москвы и сопредельных областей», — отметил эксперт.

Ранее синоптик Гидрометцентра России Екатерина Рязанова рассказала, что наступившее в Москве похолодание временно. Пик холодов придется на воскресенье, 6 октября, когда воздух остынет до плюс 13 градусов. Однако вскоре, по прогнозам специалиста, зябкий ветер и дожди сменятся бабьим летом.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин назвал дату включения отопления в столице — 7 октября. Он также отметил, что в первую очередь отопление будет включено в жилых домах и объектах социальной сферы.

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      Маргарита Пименова
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