«Большой удар под дых Москве». На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

Депутат Рады Дунда призвал «перенести войну в Беларусь»

Депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда призвал «перенести войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и в Беларусь». По его словам, это будет «большой удар под дых Москве».

Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал Олег Дунда депутат Верховной Рады Украины

В ФСБ заявили о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

4 октября глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что страны Запада, включая США и их союзников, стремятся вовлечь Белоруссию в конфликт на Украине, расширив зону боевых действий.

Указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию Александр Бортников глава ФСБ России

По его словам, США ведут враждебные действия непосредственно на территории постсоветского пространства.

Лукашенко порассуждал о поводах для начала войны с Украиной

4 октября президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о двух приближающихся беспилотниках к его вертолету. На нем глава республики должен был вылететь в один из районов, вылет было решено отложить на час.

Сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна Александр Лукашенко президент Белоруссии

Также Лукашенко подчеркивал, что Минск никогда не стремился к обострению отношений с Украиной, и выразил уверенность, что украинский народ тоже не видит врага в белорусах. Он пообещал сделать все необходимое для спокойной жизни вместе с Киевом, а также помочь в восстановлении Украины после конфликта.

Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно Александр Лукашенко президент Белоруссии

В августе 2023 года Лукашенко подчеркивал, что Минск не вступит в военные действия, если Вооруженные силы Украины не нарушат границы Белоруссии. При этом «помогать России мы будем всегда», заявил он.