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02:30, 6 октября 2024Культура

Исполнителю главной роли в российской версии «Постучись в мою дверь» нашли замену

StarHit: Кирилл Дыцевич заменит Никиту Волкова в сериале «Постучись в мою дверь»
Никита Волков

Никита Волков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Никита Волков объявил об уходе из российской версии сериала «Постучись в мою дверь», где исполнял главную роль, и не появится во втором сезоне. По данным издания StarHit, ему уже нашли замену в виде 31-летнего Кирилла Дыцевича.

В распоряжении издания оказались первые кадры со съемочной площадки. В видео Дыцевич отыгрывает сцену с экранной возлюбленной под дождем.

Одним из претендентов на роль русского Серкана Болата называли певца Алексея Воробьева. Также ходили слухи, что этого персонажа может сыграть Кирилл Нагиев.

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По словам создателей проекта, Волков покинул сериал из-за большой занятости и сложностями в совпадении графиков.

В мае актриса из «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба подала заявление на Елену Еременко, жену своего партнера по проекту Никиты Волкова в ответ на ее жалобу на избиение.

В 2022 году в России решили снять адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли в первом сезоне отечественной картины исполнили Волков, который сыграл Серкана Болата (Сергея Градского), и Гриба, исполнившая роль возлюбленной Серкана Эды Йылдыз (в российской версии героиню зовут Александра).

Турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» имела большой успех у российских телезрителей. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

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      Марина Совина
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