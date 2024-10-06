Исполнителю главной роли в российской версии «Постучись в мою дверь» нашли замену

StarHit: Кирилл Дыцевич заменит Никиту Волкова в сериале «Постучись в мою дверь»

Актер Никита Волков объявил об уходе из российской версии сериала «Постучись в мою дверь», где исполнял главную роль, и не появится во втором сезоне. По данным издания StarHit, ему уже нашли замену в виде 31-летнего Кирилла Дыцевича.

В распоряжении издания оказались первые кадры со съемочной площадки. В видео Дыцевич отыгрывает сцену с экранной возлюбленной под дождем.

Одним из претендентов на роль русского Серкана Болата называли певца Алексея Воробьева. Также ходили слухи, что этого персонажа может сыграть Кирилл Нагиев.

По словам создателей проекта, Волков покинул сериал из-за большой занятости и сложностями в совпадении графиков.

В мае актриса из «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба подала заявление на Елену Еременко, жену своего партнера по проекту Никиты Волкова в ответ на ее жалобу на избиение.

В 2022 году в России решили снять адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли в первом сезоне отечественной картины исполнили Волков, который сыграл Серкана Болата (Сергея Градского), и Гриба, исполнившая роль возлюбленной Серкана Эды Йылдыз (в российской версии героиню зовут Александра).

Турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» имела большой успех у российских телезрителей. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).