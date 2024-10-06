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Маттео Арнальди
1:2
Завершен
Даниил Медведев
Шанхай
10:31, 6 октября 2024Спорт

Медведев вышел 1/8 финала турнира ATP в Шанхае

Медведев обыграл итальянца Арнальди и вышел 1/8 финала турнира ATP в Шанхае

Фриз: Tingshu Wang / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел 1/8 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Шанхае (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга Медведев победил итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 44 минуты.

По ходу игры Медведев получил штрафное очко за неспортивное поведение. Он потер мячом шорты сзади, после чего общался с судьей, прикрывая рот рукой.

В следующем матче Медведев встретится с победителем в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция). Их матч также запланирован на 6 октября.

28-летний Медведев является первой ракеткой России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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