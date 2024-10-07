Дорогу из России в Грузию снова открыли

Росгранстрой: движение авто в Грузию через «Верхний Ларс» открыли

Движение автомобилей по дороге из России в Грузию через «Верхний Ларс» снова открыли после ремонта на грузинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгранстрой.

Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме.

О запрете на движение по дороге через «Верхний Ларс» стало известно 7 октября. Тогда на грузинском контрольно-пропускном пункте оборвался интернет-провод.

Ранее российский путешественник побывал в продуктовом магазине в Грузии и раскрыл цены на продукты. По его словам, если в Москве пакет молока в зависимости от упаковки, производителя и магазина можно купить за 70-100 рублей, то в грузинской столице самый дешевый вариант стоит 120 рублей по акции.

