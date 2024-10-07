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16:30, 7 октября 2024Экономика

На Украине снова пообещали не продлевать договор с Россией о транзите газа

Премьер-министр Украины: договор с Россией о транзите газа продлен не будет

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите российского газа через свою территорию после истечения срока действующего соглашения, следует из заявления украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованного на его странице в соцсети Х.

Глава правительства снова сообщил о таком решении (представители украинских властей в последнее время делали это не раз) во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Шмыгаль также подчеркнул, что стратегической целью Украины является лишение России прибылей от нефтегазового экспорта.

Премьеры Украины и Словакии встретились в понедельник в Ужгороде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

Комментируя отказ украинских властей продлевать транзитное соглашение, срок действия которого истекает 31 декабря,
в Кремле ранее указывали на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу. Эксперты считают, что Украину на этом фоне ждут ежегодные потери доходов в 1,3 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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