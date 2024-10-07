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12:31, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Называющая себя матерью детей Дурова женщина оценила возможность дать интервью Собчак

Ирина Болгар заявила о нежелании давать интервью Ксении Собчак

Фото: @missbolgar

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о нежелании давать интервью журналистке Ксении Собчак. На эту тему она высказалась в комментариях в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Собчак уже свое мнение высказала, похвалив Дурова за его ответ мне в виде "100 донорских детей"», — написала Болгар. Она также оценила возможность побеседовать с журналисткой словами «вопросов к ней больше не имею».

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Ранее Болгар рассказала о планах написать книгу и снять документальный фильм о жизни с предпринимателем. Она уточнила, что ведет переговоры с издательствами и продюсерами. Перед этим стало известно, что в 2023 году она подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии, в котором обвинила его в применении физического насилия к сыну.

Петербурженка Ирина Болгар в июле заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

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      Маргарита Щигарева
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