В Кремле прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК

Песков заявил, что специалисты выясняют, кто организовал кибератаку на ВГТРК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал хакерскую атаку на ВГТРК. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля выразил поддержку коллективу медиахолдинга. Он подчеркнул, что в этот момент ВГТРК прикладывает большие усилия, чтобы устранить последствие кибератаки.

«Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в пресс-службе ВГТРК прокомментировали кибератаку на холдинг. Сообщалось, что она не нанесла существенного ущерба работе компаний.

7 октября стало известно, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Отмечалось, что из-за нее перестало работать онлайн-вещание, а также внутренние сервисы холдинга.