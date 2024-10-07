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20:46, 7 октября 2024Моя страна

Встреча российских рыбаков и семейства медведей попала на видео

Кадр: страница «Новости Амурской области от «Порт Амура»» во «ВКонтакте»

Российские рыбаки встретили семейство медведей и поделились видео в соцсетях. Соответствующий ролик публикует местный портал «Порт Амур».

Россияне на катере наткнулись на диких зверей на Бурейском водохранилище в Амурской области. На размещенных кадрах видны медвежата, старательно гребущие к берегу, также на них попал и взрослый зверь. Выяснилось, что видео было сделано в районе залива Кузнечиха.

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Ранее в октябре россиянин произнес одно слово и обратил в бегство четырех диких хищников. На опубликованных кадрах видно, что при виде человека медведи в настороженности застывают на задних лапах и, когда инспектор парка произносит слово «уходи», в панике убегают в лесную чащу. Мужчина провожает медведей фразой «приятно было познакомиться».

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      Карина Черных
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