Встреча российских рыбаков и семейства медведей попала на видео

Российские рыбаки встретили семейство медведей и поделились видео в соцсетях. Соответствующий ролик публикует местный портал «Порт Амур».

Россияне на катере наткнулись на диких зверей на Бурейском водохранилище в Амурской области. На размещенных кадрах видны медвежата, старательно гребущие к берегу, также на них попал и взрослый зверь. Выяснилось, что видео было сделано в районе залива Кузнечиха.

Ранее в октябре россиянин произнес одно слово и обратил в бегство четырех диких хищников. На опубликованных кадрах видно, что при виде человека медведи в настороженности застывают на задних лапах и, когда инспектор парка произносит слово «уходи», в панике убегают в лесную чащу. Мужчина провожает медведей фразой «приятно было познакомиться».