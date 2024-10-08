Чимаев смайлом оценил призыв сына Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA

Чимаев смайлом оценил призыв Ахмата Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам уйти из поп-MMA.

Спортсмен разместил смайл в виде указательного пальца, поднятого вверх. К посту он прикрепил пост Кадырова.

Ранее Ахмат Кадыров написал, что поп-MMA вызывают глубокую озабоченность и порочат честь чеченского народа. Он отметил, что нецензурная речь и непристойное поведение бойцов поп-MMA не только унижает их, но и позорит весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом.

Чимаев провел 13 боев по правилам ММА, не потерпев ни одного поражения. Ранее уроженец Чечни представлял Швецию, а теперь выступает под флагом Объединенных Арабских Эмиратов.