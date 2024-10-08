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14:23, 8 октября 2024Экономика

Путин спрогнозировал рекордный товарооборот с Арменией

Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Армении

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Армении по итогам 2024 года может стать рекордным. Он спрогнозировал, что показатель может достичь 14-16 миллиардов долларов. Слова президента приводит «Интерфакс».

В разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин обратил внимание, что торговые отношения между странами энергично развиваются. Например, в прошлом году товарооборот 7,4 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия 2024-го он вырос вдвое. По словам Путина, такими темпами к концу года показатель может достигнуть рекордных значений.

Ранее стало известно, что Пашинян приехал на переговоры в Кремль. Перед началом встречи глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил с армянскими коллегами квадроберов.

Незадолго до армянской делегации в Москву приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главной темой обсуждения будет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

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      Платон Щукин
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