Россияне устроили народный сход из-за снявших скальп со школьницы бродячих собак

Жители Якутии устроили народный сход из-за нападения бродячих собак на школьницу

Десятки жителей якутского поселка Чульман устроили народный сход после того, как стая бродячих собак сняла скальп с 12-летней девочки. Об этом сообщает издание 14.RU.

Россияне собрались около здания местной администрации. Некоторые требовали вернуть старый закон об усыплении, другие просили расстреливать животных.

«Люди готовы идти сами давить этих собак, хоть руками, хоть любым оружием. Глава сказал так, будто он закроет на это глаза и поможет чем сможет. Конечно, все ему аплодировали», — рассказала местная жительница.

До этого глава поселка Чульман Сталик Дерягин рассказал, что администрация увеличит число бригад по отлову бродячих животных. Помимо того, детей могут отправить на дистанционное обучение.

О случившемся стало известно 8 октября. Девочка получила укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Затем стало известно, что ребенка ввели в кому.