Археологи нашли в Сочи древние орудия труда из обсидиана

Уникальные орудия древних людей из обсидиана нашли в российском городе. Об том сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Вследствие работы археологов во время второй научной экспедиции в грот Ахцу были найдены орудия труда и жизнедеятельности человека, такие как кости добытых копытных животных и медведя.

«Несколько фрагментов орудий труда из обсидиана лишний раз подтверждают наличие связей с теми регионами Кавказа, где имеются залежи этого вулканического стекла. На Черноморском побережье Сочи этот природный материал не встречается», — рассказал ведущий специалист по историко-культурному наследию отдела по развитию территории Сочинского национального парка Николай Марков.

По словам археолога и кавказоведа Юрия Воронова, Сочи был промежуточным миграционным путем из Малой Азии на просторы Евразии. С учетом этого группа китайских археологов также приняла участие в исследованиях упомянутой территории.

Ранее в октябре в захоронении в Туве нашли «монгольский след».