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19:25, 8 октября 2024Забота о себе

Врач назвала неожиданные способы борьбы с жиром

Эндокринолог Лебедева: для выработки соматотропина нужно ложиться спать до 23:00

Фото: Marie-Michèle Bouchard / Unsplash

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что некоторые гормоны помогают худеть, и объяснила, как скорректировать образ жизни, чтобы они вырабатывались в организме в достаточном количестве. Неожиданный способ борьбы с лишним жиром врач назвала в Telegram-канале.

По словам Лебедевой, чтобы организм сжигал жир, необходимо вовремя ложиться спать. Она уточнила, что для правильной выработки гормона соматотропина, который помогает бороться с лишним весом, необходимо отправляться в постель до 23:00.

Также для борьбы с лишним весом требуется достаточное количество тестостерона, добавила Лебедева. Его активация происходит во время силовых тренировок. Третьим гормоном, важным для борьбы с жиром, эндокринолог назвала тироксин. Он вырабатывается из тирозина, содержащегося в мясе, рыбе и яйцах, объяснила врач.

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Ранее Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения. Также доктор рекомендовала есть помидоры, гречку и пить чай: все эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон, так как содержат гамма-аминомасляную кислоту.

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      Вера Владзиевская
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