Южная Корея представила РСЗО-амфибию

Южная Корея представила макет беспилотной РСЗО-амфибии на выставке

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила беспилотную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на выставке KADEX-2024. Об этом сообщает Defence Blog.

На выставке показали макет установки-амфибии на трехосном шасси. Изделие способно нести восемь реактивных снарядов. «В заявлении компании Hanwha Aerospace говорится, что эта система является значительным шагом вперед в проведении десантных операций, обеспечивая повышенную гибкость и живучесть вооруженных сил, действующих в условиях повышенного риска», — пишет издание.

Отмечается, что РСЗО весит около 17 тонн. Это позволит использовать ее с борта десантных кораблей и транспортных судов. Также РСЗО можно управлять дистанционно, снижая риски для расчета.

Машина получит усовершенствованную систему стабилизации, которая позволит точно поражать цели в условиях волнения моря.

Ранее в октябре стало известно, что Польша начнет выпуск снарядов для южнокорейских РСЗО Homar-K. Польша заказала 290 установок, которые построены на базе системы K239 Chunmoo.