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01:41, 9 октября 2024Спорт

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща. Перед смертью она была подключена к аппарату ИВЛ

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща
Алена Власова

Алена Власова. Фото: @rusmountfederation

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Информация о смерти спортсменки появилась на странице российской Федерации альпинизма в социальной сети «ВКонтакте».

В рассвете сил ушла из жизни Алена Власова. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким

Федерация альпинизма России

В организации сообщили, что Власова скончалась после того, как ее укусил зараженный энцефалитом клещ на даче в июне. Ее срочно госпитализировали. Спортсменка скончалась 5 октября. Прощание назначено на среду, 9 октября. Ее похоронят в Кирове на Новомакарьевском кладбище. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь.

Перед смертью Власова была подключена к аппарату ИВЛ

В последние месяцы жизни чемпионка России по ледолазанию была подключена к аппарату ИВЛ из-за осложнений энцефалита. По данным Telegram-канала SHOT, у нее было поражено 70 процентов легких.

Спортсменка провела три месяца в реанимации в коме, однако врачам не удалось ее спасти. Муж Власовой заявил, что она слышала речь и пыталась отвечать, могла открывать и закрывать глаза.

Ее больше нет с нами. Пусть в наших сердцах она останется (...) веселой, доброй открытой для всех, любимой мамой, женой, дочерью, подругой

Максим ВласовСупруг чемпионки РФ по ледолазанию Алены Власовой

Власова стала чемпионкой России в феврале 2024 года

Одними из последних состязаний, в которых участвовала спортсменка, оказались всероссийские соревнования и чемпионат России в Томске в феврале 2024 года.

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Мероприятие было организовано Томской федерацией альпинизма и Домом детства и юношества «КЕДР». Тогда среди 170 участников соревнований Власова и ее напарник Никита Глазырин оказались лучшими в парной гонке.

Ледолазание — экстремальный вид спорта, участники соревнований преодолевают крутые ледовые склоны с помощью специального снаряжения.

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      Марина Совина
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      Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща. Перед смертью она была подключена к аппарату ИВЛ

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