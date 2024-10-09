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23:36, 9 октября 2024Россия

Кадыров заявил о попытках придать «национальный окрас» инциденту в офисе Wildberries

Кадыров: люди придают «национальный окрас» инциденту в офисе Wildberries
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Некоторые люди пытаются придать инциденту со стрельбой в офисе Wildberries «национальный окрас» и заявляют, что «зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания с командирами и начальниками силового блока республики.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — заявил глава Чечни.

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В июле Кадыров опубликовал видеозапись, на которой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries. Глава Чечни пообещал помочь и поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября около центрального офиса компании в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. В конфликте, среди прочих, участвовал экс-боец смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умар Чичаев.

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      Сергей Грехов
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