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16:48, 9 октября 2024Моя страна

Россиянам перечислили регионы с самым вкусным медом в стране

«Газета.ru»: Башкирия оказалась регионом с самым вкусным медом в России

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Эксперты сервиса путешествий tutu провели исследование, в ходе которого перечислили регионы с самым вкусным медом в стране. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В опросе приняли участие 1200 человек по всей стране. В результате исследования выяснилось, что наиболее аппетитным оказался мед из Башкирии — за него проголосовали 35,72 процента респондентов.

«На втором месте Алтайский край — 14,4 процента, а на третьем Татарстан — 4,83 процента. Пятерку самого вкусного меда замкнули Краснодарский край и Ростовская область — за них отдано 4,33 и 2,33 процента голосов», — сказано в сообщении.

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Помимо этого, специалисты выявили, что 2,25 процента жителей страны предпочитают мед из Карелии, Московской и Оренбургской областей. За лакомство из Красноярского края и Ставропольского края отдали 2,08 процента голосов. Список также пополнили Тамбовская область и Пермский край (1,75 процента), а также Тульская и Белгородская области (1,33 процента).

Рейтинг завершили Ленинградская область и Приморский край, за которые проголосовали по 1,08 процента респондентов, и Орловская и Воронежская области — 0,92 и 0,75 процента голосов соответственно. В заключение россияне также отметили Самарскую и Псковскую области, Дагестан и Крым.

Ранее в октябре сообщалось, что в российском городе предложат «попробовать Кавказ на вкус». Мероприятие пройдет в городе с 11 по 13 октября.

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      Екатерина Ештокина
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