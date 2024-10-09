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11:25, 9 октября 2024Россия

В России жители поселка отказались отпускать детей в школу после снятия скальпа с девочки

В Якутии родители отказались отпускать детей в школу после нападения собак

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Жители якутского поселка Чульман отказались отпускать детей в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «В Чульмане», опубликовавший обращение родителей учеников на имя директора местной школы.

О нападении на ученицу стало известно 8 октября. Очевидец заявил, что с нее сняли скальп.

«Отказываемся отпускать детей в школу до тех пор, пока не будет обеспечена их безопасность», — написано в общении жителей поселка. Также они предложили рассмотреть возможность перехода детей на домашнее обучение, пока агрессивных собак не отловят.

Тем временем глава Якутии Айсен Николаев сообщил о смерти пострадавшей девочки. «По факту нападения собак возбуждено уголовное дело. Виновные понесут наказание», — подчеркнул он.

Накануне жители Чульмана устроили народный сход из-за нападения бродячих собак на школьницу. Они собрались у здания местной администрации и потребовали вернуть закон, позволяющий расправляться с животными. «Люди готовы идти сами давить этих собак, хоть руками, хоть любым оружием», — рассказала местная жительница.

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      Алан Босиков
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