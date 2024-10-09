Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

Danas: президент Сербии Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Конкретных причин данного поступка в Белграде не назвали.

Популярный в Сербии адвокат Никола Лакич отметил, что на протяжении восьми лет, что Вучич занимает пост главы государства, сербский лидер поздравлял Путина с днем рождения. «В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон не оценят этого. Герой!» — заявил он.

По его словам, если раньше Вучич тесно контактировал с российским лидером, то сейчас лишь с Макроном. Адвокат убежден, что это стало выгодно для сербского президента.

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

На регулярные поздравления российского лидера со стороны Вучича указал и президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович. «В предыдущие годы поздравление Вучича Путину читалось во всех новостях и на всех телеканалах. Однако в этом году полная тишина», — отметил он. Причину отсутствия поздравления Парович не назвал.

Путина поздравили лидеры многих стран

7 октября президенту России исполнилось 72 года. Путин провел день рождения в рабочей обстановке: встретился с коллегами из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые приехали в Москву на заседание совета глав организации. В течение дня глава государства провел ряд рабочих встреч.

Путин получил поздравления от коллег из многих стран. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал коллеге долголетия, счастья и успехов в деятельности на посту, а лидер КНДР Ким Чен Ын назвал российского лидера «самым дорогим другом».

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Телеграммы в честь праздника направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского лидера по телефону.

Путину записали рэп и сделали портрет с помощью дронов

Жители Нигера поздравили Путина с днем рождения, записав рэп. В тексте песни авторы отмечают, что российский лидер «для своего народа отдает себя полностью», «глядя в будущее освящает путь».

В итальянских городах появились баннеры и листовки с поздравлениями, а в Киеве на фасадах зданий проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!».

В Китае с помощью сотни дронов изобразили портрет российского президента и выстроились во фразу Happy Birthday, Mr. President («С днем рождения, мистер президент»).