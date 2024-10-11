Фитнес-тренер дал пять советов для снижения веса

Фитнес-тренер Денис Черногузов дал пять советов для снижения веса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Базовым правилом похудения Черногузов назвал дефицит калорий. При этом он призвал отказаться от «голодных» диет и посоветовал есть регулярно и в меру, подсчитывая калории.

Также тренер рекомендовал отказаться от простых углеводов в пользу сложных. «Простые углеводы расходуются быстро, поэтому насыщение от такой пищи недолгое», — объяснил он. Кроме того, специалист напомнил о важности соблюдения водного баланса и необходимости выпивать не менее литра воды в день.

Наконец, Черногузов призвал достаточно отдыхать — хорошо высыпаться и восстанавливаться после тренировок. «Спите не менее восьми часов, ведь давно известно, что при недосыпе все склонны к перееданию», — подчеркнул он.

Ранее фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.