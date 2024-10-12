Аналитик заявил о преимуществах вступления Турции в БРИКС

Аналитик Латифоглу: Турция сможет воспользоваться членством в БРИКС как козырем

Турция не будет использовать членство в БРИКС в качестве предмета торга с Западом, однако определенный козырь перед Брюсселем у нее будет. Об этом рассказал политический аналитик Серхат Латифоглу, пишет РИА Новости.

«У Турции были давние намерения вступить в БРИКС. Не думаю, что Анкара использует это в качестве предмета для торга с Западом, но в некоторой степени этим можно воспользоваться в отношениях с Западом», — отметил эксперт.

В начале сентября помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Данная заявка находится на рассмотрении, уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением.

24 сентября зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу рассказал, что возможное вступление Турции в объединение БРИКС станет революционным событием, так как страна «разорвет цепи» НАТО.