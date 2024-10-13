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23:33, 13 октября 2024Бывший СССР

На Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта

УНИАН: военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области представители военкомата устроили облаву на украинцев после концерта. Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале, публикуя соответствующие кадры.

Инцидент произошел в городе Бровары. По данным агентства, военкомы проверяли военно-учетные документы у мужчин, посетивших выступление группы «100Лица».

Ранее стало известно о рейдах украинских военкомов по ночным заведениям Львова. Отмечалось, что они применяли силу к мужчинам при проверке документов.

До этого сотрудники военкоматов устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах.

Массовые облавы на уклонистов в украинских городах начались 12 октября. На фоне рейдов жители Киева стали сдавать билеты на концерт группы «Океан Эльзы».

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      Марина Совина
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