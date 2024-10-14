Беспилотник ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

МО: дрон «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

Беспилотник «Иноходец» одним ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом, публикуя кадры удара, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Север» — они вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, который был обустроен в одном из приграничных районов Курской области.

«После определения и подтверждения точных координат было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ вертолетами Ка-52М в Курской области.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За минувшую неделю армия России освободила Новую Сорочину и Покровское. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.