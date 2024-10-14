«Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

Перенджиев: ударивший по судну с оружием «Искандер-М» называют грозой НАТО

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», ударивший по судну-контейнеровозу, перевозившему вооружения в порт Одессы, называют «грозой НАТО». На что способен комплекс, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Говоря о характеристиках комплекса, он напомнил, что масса боевой части достигает 480 килограммов. Скорость после начального участка — 2100 метров в секунду, а максимальная дальность поражения — 500 километров. По словам эксперта, «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, узлов связи, авиации, скопления войск, техники, а также для поражения кораблей. Также ОТРК способен поражать бункеры и пробивать бетон, указал Перенджиев.

«Искандер» может бить как кассетно-осколочными снарядами для поражения площадных целей или окопанной техники, так и осколочно-фугасными для поражения точечных целей.

Одним словом, одно из самых мощных оружий в мире Александр Перенджиев доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Судно Optima второй раз попало под удар «Искандера» в Одессе

О взрыве в Одессе сообщалось ранее 14 октября. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате могли быть поражены техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК [боекомплект] и не ГСМ [горюче-смазочные материалы]», — отметил он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По имеющимся данным, ранее судно Optima уже попадало под удар «Искандера» во время разгрузки в Одессе. Оно непрерывно курсирует между Украиной и портами Румынии, доставляя военные грузы. Также, как отмечало украинское издание «Страна», повреждения получило судно NS Moon под флагом Белиза.

До этого сообщалось, что под удар ВС РФ попало судно Shui Spirit, которое привезло западное вооружение для Украины из румынского порта Констанца. Этот маршрут является одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине. Издание Military Watch Magazine писало, что после удара по контейнеровозу был уничтожен «очень ценный груз». Затонули два катера украинской пограничной службы, также есть потери среди военнослужащих ВСУ. Минобороны России отчиталось о ракетном ударе «Искандером-М» по порту «Южный» 6 октября. По данным ведомства, было уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами.

На Западе рассказали об уничтожении Россией ценного оружия на Украине

«Россия продолжает использовать "Искандеры" и авиационные варианты 9К720 для нейтрализации ценных западных вооружений, поставляемых на Украину», — отмечает Military Watch Magazine. В то же время издание подчеркнуло, что вооружение западного производства играет все более важную роль в военных действиях Украины.

«Искандер» — одна из перспективных ракет ВС России, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «"Искандер" является нашей новой оперативно-тактической ракетой, которая выполняет функции оперативных задач», — указал он.