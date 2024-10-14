Названа возможная дата старта Суперлиги

AS: футбольная Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года

Названа дата, в которую может стартовать футбольная Суперлига. Об этом сообщает AS.

По информации источника, начало турнира запланировано на сентябрь 2025 года.

Ранее стал известен формат Суперлиги. В ней будут принимать участие 64 команды в трех дивизионах. Турнир будет состоять из регулярного чемпионата и плей-офф.

О создании Суперлиги объявили в апреле 2021 года. В ней должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Позднее действия организаций против создания Суперлиги признали незаконными.