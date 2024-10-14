Telegram откроет офис в Казахстане

Министр цифрового развития Мадиев: в Казахстане откроют офис Telegram

В Казахстане откроется офис мессенджера Telegram, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Об этом он сообщил на встрече с представителями Торговой палаты США и крупных американских компаний, передает пресс-служба министерства.

Мадиев указал, что министерство активно сотрудничает с Telegram для оперативного удаления противозаконного контента и блокировки деструктивных каналов.

«В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса», — сказал министр. Он назвал соглашение с мессенджером важным шагом для повышения контроля над контентом.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. Он пояснил, что администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос.

Перед этим американская газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб. Журналисты заявили, что благодаря мессенджеру правоохранительные ведомства в США раскрыли множество дел.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту по подозрению в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа его взяли под судебный надзор, а также обязали внести залог в размере пяти миллионов евро.

