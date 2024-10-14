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13:30, 14 октября 2024Россия

Украина атаковала отбитые Россией населенные пункты под Курском

МО РФ: ВС России отбили контратаки ВСУ у Любимовки и Ольговки под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ранее отбитые Россией населенные пункты под Курском. Это следует из сообщения российского оборонного ведомства, опубликованного в Telegram. Как рассказали в Минобороны, армия России отбила контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Толстый Луг.

Информацию об освобождении Любимовки ранее в своем Telegram-канале размещал командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Он же объявлял и о переходе под контроль российских военных поселка Ольговка. В свою очередь, о том, что российские войска «зацепились» за населенный пункт Толстый Луг, сообщал военкор Александр Коц.

Также в Министерстве обороны раскрыли потери ВСУ: за сутки украинские войска потеряли более 300 человек и восемь боевых бронированных машин, а за все время с момента вторжения в Курскую область — более 22 950 человек, 157 танков и 72 боевые машины пехоты.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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