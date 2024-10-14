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08:15, 14 октября 2024Россия

В РПЦ назвали провокацией идею введения налога на бездетность

Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Инициативы по введению налога на бездетность в России — провокация, уверен председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит РИА Новости.

«Они [инициативы по налогу на бездетность] вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — уверен священник.

Подобная активность ряда общественных деятелей, по мнению представителя РПЦ, работает на ослабление суверенитета страны. Она также подтверждает правильность усилий российского общества по борьбе с деструктивными идеологиями и субкультурами.

В свою очередь, запрет на пропаганду чайлдфри оздоровит общество России и защитит молодое поколение от технологий манипуляции сознанием, уверен Лукьянов.

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Изначально с идеей ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. 4 октября он заявил, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность. В свою очередь, глава СПЧ Александр Фадеев усомнился в том, что введение такого налога поспособствует повышению рождаемости.

Впоследствии в Кремле заявили, что не знают детали предложения о введении налога на бездетность, однако подобная мера действовала в советское время и это вряд ли имело «какое-то воздействие на демографическую ситуацию».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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