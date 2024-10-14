Врач посоветовал доступные продукты для бодрости и энергии

Гастроэнтеролог Логинов призвал есть овсянку и орехи для бодрости и энергии

Поддержать энергию можно с помощью особого, но простого питания, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. В комментарии «Ленте.ру» врач посоветовал несколько доступных продуктов для бодрости.

По словам Логинова, в рационе каждого человека должны быть цельнозерновые продукты, в частности богатая клетчаткой и сложными углеводами овсянка и киноа, в котором содержатся магний, витамины группы В и белки. Блюда из них надолго обеспечивают энергией.

«Для поддержания бодрости важно есть белковые продукты (яйца, греческий йогурт), бобовые (чечевица, фасоль). Орехи и семена (миндаль, семена льна, чиа) содержат не только белок, но и омега-3 жирные кислоты», — добавил гастроэнтеролог.

Темный шоколад содержит теобромин и небольшое количество кофеина, которые могут улучшить концентрацию, настроение и придать энергии Владимир Логинов гатсроэнтеролог

Тем, кто ощущает упадок сил или временную усталость, рекомендуется есть богатые калием бананы и яблоки — источник антиоксидантов, отметил эксперт. Он добавил, что оставаться в тонусе можно и с помощью регулярного употребления шпината, брокколи и капусты. Кроме того, доктор посоветовал поддерживать бодрость с помощью зеленого чая и обычной воды.

Ранее Логинов раскрыл способ правильно справляться с тошнотой. По его словам, среди прочего при тошноте нужно избегать жареной, жирной и пряной пищи.