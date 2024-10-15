«Реал» удалил Мбаппе с рекламного фото

«Реал» удалил форварда Килиана Мбаппе с рекламного фото

Мадридский «Реал» удалил форварда Килиана Мбаппе с фото рекламной кампании Adidas. Снимок опубликован на сайте клуба.

Такую же фотографию опубликовал на странице в соцсети X другой игрок «Реала» Джуд Беллингем. На ней Мбаппе присутствует.

Ранее Мбаппе заподозрили в изнасиловании во время недавнего визита в Стокгольм. Официальной информации по инциденту на данный момент нет.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. В составе команды он провел 11 матчей во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.