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15:46, 16 октября 2024Наука и техника

Пользователей нового iPad оставили без зарядника

MacRumors: Apple выпустила iPad mini 7 без зарядного адаптера в странах ЕС

Фото: Unsplash

Компания Apple не стала комплектовать планшеты iPad зарядным адаптером для пользователей из Европы. На это обратило внимание издание MacRumors.

Как выяснили журналисты, в ряде европейских стран Apple не будет предлагать новый iPad mini с зарядным адаптером. Пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов получат свой планшет только с новым плетеным проводом USB-C.

При этом в США и ряде других стран модель оставили с блоком питания мощностью 20 ватт. Полный комплект также получат пользователи устройства из Канады, Австралии, Японии, Бразилии и других стран. Авторы MacRumors полагают, что такая мера может быть связана с ужесточением правил Евросоюза (ЕС) относительно отходов электроники.

В материале говорится, что Apple заранее подготовилась к изменениям правил ЕС, хотя те вступят в силу только в 2026 году. Также авторы напомнили, что планшеты iPad Air и iPad Pro также начали продавать в европейских странах без зарядника.

Кроме того, журналисты отметили, что Apple перестала класть в коробку с гаджетами фирменную наклейку в виде яблочка. Желающие получить этот стикер могут запросить его лично в магазинах Apple Store.

Компания Apple представила планшет iPad mini 7 поколения 15 октября. Девайс получил 8,3-дюймовый дисплей, новый чип A17 Pro, минимум 128 гигабайт встроенной памяти, поддержку Apple Intelligence, стилуса Pencil Pro и Wi-Fi 6E.

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      Андрей Ставицкий
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