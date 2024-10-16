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14:09, 16 октября 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung лишатся настроек

ET News: Samsung захотела убрать настройки из смартфонов из-за ИИ

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung задумала убрать из своих будущих смартфонов настройки системы. Об этом сообщает корейское издание ET News.

По информации знакомых с планами компании источников, в Samsung захотели убрать раздел с настройками из прошивки будущих смартфонов. В корпорации полагают, что смогут заменить меню с настройками на искусственный интеллект (ИИ), который будет вносить изменения в работу устройства через запрос.

Инсайдеры рассказали, что новое решение на основе ИИ будет самостоятельно менять настройки девайса в зависимости от модели поведения пользователя. Также смартфон будет предсказывать поведение своего владельца.

В компании сообщили, что для изменения настроек пользователь должен будет произнести голосовую команду или ввести текстовый запрос. Это может значительно ускорить взаимодействие с телефоном.

Журналисты медиа обратили внимание, что в современных смартфонах Samsung уже можно менять настройки, обращаясь к голосовому ассистенту Bixby. Однако для того, чтобы эта функция работала, владелец аппарата должен активировать Bixby на своем устройстве.

Ранее журналисты издания Android Authority выяснили, что компания Samsung готова представить первый доступный смартфон с рекордным сроком поддержки обновлениями. По их информации, Galaxy A16 5G за 200 долларов будет в течение шести лет получать апдейты Android.

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      Андрей Ставицкий
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