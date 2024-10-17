Google отказалась открывать Android для всех

Google попросила суд не спешить с требованием открыть Android и Google Play

Американская корпорация Google подала ходатайство с требованием отодвинуть сроки, выделенные на открытие ОС Android для конкурентов. Об этом сообщает издание Android Authority.

В начале октября федеральный суд в Сан-Франциско предписал Google открыть ОС Android и магазин Google Play для конкурентов. Это произошло после того, как обвиняющий Google в создании монополии издатель игр Epic выиграл иск против IT-гиганта. В Google заявили, что обжалуют это решение и потребовали не спешить с требованием открыть ОС.

В корпорации объяснили, что суд дал ей всего три недели на то, чтобы сделать Android и ее сервисы прозрачными и доступными для конкурентов. Юристы Google отметили, что если это произойдет, то появится риск сбоев в системе безопасности в экосистеме Android. Таким образом, в корпорации отказались открывать Android и попросили об отсрочке.

В Google мотивировали свое требование тем, что из-за открытия сервисов более 100 миллионов пользователей Android-смартфонов в США столкнутся с рисками безопасности. Также корпорация физически не успеет переписать договоры с «сотнями тысяч» партнеров. Суд рассмотрит ходатайство Google 18 октября.

В середине октября корпорация Microsoft смогла урегулировать иск, поданный сообществом геймеров против покупки компанией студии Activision Blizzard. В своем иске геймеры заявляли, что покупка Microsoft студии приведет к монополизации рынка видеоигр.