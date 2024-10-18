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06:31, 18 октября 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ экономить на отоплении до трех тысяч рублей ежемесячно

Эксперт Чашина: грамотное утепление снижает расходы на отопление до 30 %

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зимой значимой статьей расходов становятся затраты на отопление. Эффективные способы сэкономить на этом до трех тысяч рублей ежемесячно и при этом сохранить комфортную температуру в помещениях даже в холода раскрыла эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист отметила, что ключевым шагом к сокращению затрат на отопление является качественная теплоизоляция дома, поскольку через трещины и щели в стенах, крыше и оконных проемах теряется значительное количество энергии. В связи с этим она порекомендовала по возможности заменить входную дверь на модель с терморазрывом, которая предотвращает проникновение холодного воздуха внутрь помещения, а также установить окна с двойным стеклопакетом или теплоотражающим покрытием — это позволит сильно снизить утечку тепла. Улучшить общую теплоизоляцию дома, по словам Чашиной, позволит монтаж теплоизоляционных материалов на стены, крышу и полы, а дополнительный барьер для холода появится, если остеклить балкон или лоджию. Эксперт пояснила, что при грамотном утеплении расходы на отопление могут быть снижены на 10-30 процентов. Так, если на его оплату в месяц уходит 10 тысяч рублей, экономия может достигать от тысячи до трех тысяч.

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Еще один рабочий способ сэкономить на расходах на отопление — установить систему автоматического управления им либо термоголовок на радиаторы, чтобы точно регулировать температуру в каждой комнате и при необходимости снижать ее в пустующих помещениях. Кроме того, подчеркнула эксперт, важным условием для предотвращения перегрева и лишних затрат является подбор отопительного оборудования в соответствии с площадью помещений, исходя из расчета киловатт мощности на каждые 10 квадратных метров.

Помимо этого, снизить затраты на отопление поможет энергоэффективное оборудование. Чашина посоветовала обратить внимание на конденсационные газовые котлы, сокращающие на 30 процентов расход и без того доступного по стоимости топлива за счет использования тепла отводимых газов, а также твердотопливные котлы. Последние хорошо подходят для домов в удаленных регионах, так как работают на дровах, угле и других видах топлива, не требуя подключения к электросети.

Ранее в октябре россиянам дали советы по выбору экономичного обогревателя, который также позволит сэкономить значительную часть электроэнергии.

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      Полина Кислицына
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