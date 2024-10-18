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08:28, 18 октября 2024Мир

В МИД России оценили заявления Польши о возможном перехвате ракет

Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал заявления Польши насчет возможности перехвата российских ракет безответственными. Об этом пишет РИА Новости.

Грушко подчеркнул, что среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, что база противоракетной обороны НАТО в Редзиково сможет сбивать ракеты РФ, если они полетят на территорию республики.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что угроза бывшего главы генштаба Польши Раймунда Анджейчака о нападении на Санкт-Петербург в случае перехода Российской армией границы с Литвой — провокация и проявление русофобской политики.

8 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «остается наиболее прямой и существенной угрозой для НАТО и для Финляндии» в частности.

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      Яна Лаушкина
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