Уснул в засаде и попал в плен. Снайпер ВСУ сдался российским военным и рассказал о сбегающих с поля боя сослуживцах

В Курской области взяли в плен снайпера ВСУ, заснувшего в засаде

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Маслюков уснул в засаде и был взят в плен российскими военными в Курской области. Об том, как это произошло, рассказал сам боец.

Я отдыхал в лежке <...> И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: «Сдавайся и будешь жить» Юрий Маслюков снайпер ВСУ

Также украинский боец сообщил, что его товарищ, который отошел с позиции за сухпайками и водой, заметил военных России и самостоятельно принял решение сдаться в плен.

Кроме того, Маслюков отметил, что его батальон несколько раз был разгромлен, из-за чего его укомплектовывали заново. При этом, по его словам, многие солдаты сбегают, самовольно оставляя позиции, так как не видят смысла в продолжении участия в операции.

Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за вождение в нетрезвом виде. Ему пришлось подписать контракт под угрозой увеличения срока заключения. Он уточнил, что в батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование ВСУ заявляет, что пути эвакуации отрезаны

Другой, сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ — Александр Чмиль, рассказал о поведении украинского командования. По его словам, бойцам заявляют, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуация не предвидятся.

«Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен», — вспоминает военный. Чмиль отметил, что к пленным относились по-хорошему: давали еду, воду и сигареты. В то же время украинским солдатам, находящимся под Курском, не подвозили боеприпасов и продовольствия. «Приходилось пить воду из болота», — заявил пленный.

Кроме того, попавший в российский плен Алексей Стуков рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не провело ротацию стоявшей в Угледаре 72-й бригады, в которой он служил.

Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-й бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело Алексей Стуков пленный боец ВСУ

По его словам, украинских военных посреди ночи привезли на позиции без вещей. Им отдали приказ ждать команды, находясь в блиндаже, при том, что у них не было ни еды, ни воды. Позже к ним привезли еще четырех бойцов. В конечном счете все они оказались в окружении и были вынуждены сдаться. Стуков также рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных, поскольку неопытные бойцы массово погибали или сдавались в плен.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты ВСУ сдаются в плен после предательства командиров

Нередко бойцы ВСУ сдаются в плен, понимая, что помощи от своих ждать не приходится. Украинский солдат Ярослав Мазур принял такое решение, когда во время обстрела его командиры предали своих, сбежав и бросив с ранеными товарищами. По словам Мазура, его подразделение направили из Сум, даже не объяснив, куда они едут.

Их «запаковали» в БТР и отправили в Курскую область, ничего не рассказывая. На месте они попали под обстрел, забежали в подвал, но к ним залетел беспилотник, после чего двух сослуживцев Мазура ранило. Отправившие украинских солдат на позицию офицеры сразу сбежали, оставив подчиненных. После этого к солдатам ВСУ подошли российские военные и взяли их в плен.

Украинский солдат добавил, что его мобилизовали принудительно, во время похода в магазин за сигаретами.

Бегство бойцов ВСУ из полукотла в Курской области попало на видео

Ранее в сети появились видео самовольного ухода украинских военных с позиций в районе Толстого Луга под Курском. На кадрах видно, как около 300 бойцов идут длинной цепью по полям — так они пытались избежать попадания в полукотел. Однако по солдатам ударила российская артиллерия. Атака также велась с помощью беспилотников.

На выложенных кадрах видно, как бойцы пытаются увернуться от сброшенных с дрона снарядов.

Также военкоры показали видео, на котором российские военнослужащие в Кореневском районе Курской области пытались уговорить бойца ВСУ сдаться в плен. На представленном ролике видно, как военные РФ из полуразрушенного строения разговаривают с украинским солдатом во время перестрелки. Они хотят, чтобы мужчина перешел на их сторону.