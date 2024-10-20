Россиянка описала поездку в Абхазию фразой «постоянно сталкивались с осуждением»

Российская туристка побывала в Абхазии и получила смешанные впечатления от поездки. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Читательница издания Рина Никитина поехала на известный курорт Гагра с подругой. По ее словам, туристам, которым хочется экскурсий и новых знаний, посетить республику хотя бы один раз стоит. Однако путешественникам, которые выглядят нестандартно — с тату, пирсингом или цветными волосами, — эта страна, с ее точки зрения, не подойдет.

«Тут вы будете постоянно ловить косые взгляды местных, с чем мы и столкнулись. Мы все это время постоянно сталкивались с осуждением, как пассивным, так и активным», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Туристка добавила, что общая стоимость их отдыха составила 55 тысяч рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи обошелся в 13 тысяч рублей (без багажа), недельное проживание в комнате в Гагре — в 7 тысяч рублей, а развлечения и поездки — в 35 тысяч рублей.

Ранее другая российская туристка побывала в Абхазии и отметила, что людям, привыкшим к культурному досугу, там нечем заняться. По ее мнению, отдых в республике подойдет сталкерам, «которым понравятся царящая повсюду разруха и заброшенные дома».