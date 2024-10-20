Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:56, 20 октября 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Абхазию фразой «постоянно сталкивались с осуждением»

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Российская туристка побывала в Абхазии и получила смешанные впечатления от поездки. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Читательница издания Рина Никитина поехала на известный курорт Гагра с подругой. По ее словам, туристам, которым хочется экскурсий и новых знаний, посетить республику хотя бы один раз стоит. Однако путешественникам, которые выглядят нестандартно — с тату, пирсингом или цветными волосами, — эта страна, с ее точки зрения, не подойдет.

Материалы по теме:
Сталин, горы и вино. Абхазия привлекает сотни тысяч туристов со всей России. Что посмотреть и попробовать в республике?
Сталин, горы и вино.Абхазия привлекает сотни тысяч туристов со всей России. Что посмотреть и попробовать в республике?
17 апреля 2023
Отдых в Абхазии в 2024 году. Куда поехать и что посмотреть?
Отдых в Абхазии в 2024 году.Куда поехать и что посмотреть?
22 мая 2024

«Тут вы будете постоянно ловить косые взгляды местных, с чем мы и столкнулись. Мы все это время постоянно сталкивались с осуждением, как пассивным, так и активным», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Туристка добавила, что общая стоимость их отдыха составила 55 тысяч рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи обошелся в 13 тысяч рублей (без багажа), недельное проживание в комнате в Гагре — в 7 тысяч рублей, а развлечения и поездки — в 35 тысяч рублей.

Ранее другая российская туристка побывала в Абхазии и отметила, что людям, привыкшим к культурному досугу, там нечем заняться. По ее мнению, отдых в республике подойдет сталкерам, «которым понравятся царящая повсюду разруха и заброшенные дома».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил, что провел работу с вторгшимися в Курскую область частями. Какие решения он принял в итоге?

      «Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

      МВФ предсказал сроки окончания конфликта на Украине

      Отец Ассанжа поблагодарил Путина

      Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

      Премьер Словакии оценил «план победы» Зеленского

      Бывшая Дурова объяснила возбуждение против него уголовных дел

      Россиянка описала поездку в Абхазию фразой «постоянно сталкивались с осуждением»

      Стало известно об уничтожении 194 военных ВСУ в Херсоне

      В Москве загорелся раритетный автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше