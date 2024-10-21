Жители российского региона смогут увидеть Марс

Жители Башкирии смогут увидеть Марс в созвездии Близнецов

Жители Башкирии смогут увидеть Марс. Об этом сообщает телеканал UTV в своем Telegram-канале со ссылкой на уфимский планетарий.

По данным издания, в упомянутом российском регионе в ночь с 23 на 24 октября жители республики смогут лицезреть уникальное явление. Сотрудники планетария пояснили, что Марс будет находиться ниже и левее убывающей Луны.

«Оба светила расположатся в созвездии Близнецов и взойдут в 22:30. Наблюдать их можно будет до рассвета», — говорится в сообщении.

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