«Дети, приравненные к взрослым». Россиянам рассказали о праве ребенка продать квартиру с 14 лет

Гаврилов рассказал о праве ребенка продать квартиру с 14 лет

В России подросткам разрешено участвовать в сделках с недвижимостью по достижении ими 14-летнего возраста, однако для этого должны быть соблюдены и другие условия. Подробнее об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При каких условиях ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Собственник недвижимости в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно участвовать в сделке по ее продаже. Для этого ему понадобится письменное разрешение законных представителей: родителей, усыновителей, попечителей или органов опеки.

При этом эмансипированные несовершеннолетние вправе совершать такие сделки без разрешения старших представителей.

Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым Сергей Гаврилов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Эмансипированные дети могут заключать сделки без согласия взрослых

Дети, признанные полностью дееспособными до достижения совершеннолетия, могут заключать сделки, в том числе по продаже недвижимости, без согласия взрослых.

Эмансипированным могут признать ребенка, достигшего 16 лет, если он предоставит трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. При этом подростку будет необходимо подтвердить свою полную дееспособность. Для этого потребуется соответствующее решение суда или органов опеки.

Эксперт предупредила о возможных проблемах при сделках с недвижимостью

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предупредила о возможных проблемах при самостоятельной покупке или продаже квартиры. Во избежание этих проблем она рекомендовала нанять риелтора и юриста.

Специалист подчеркнула, что юрист обязательно должен специализироваться именно на недвижимости, иначе его помощь может привести к путанице.

Тем, кто покупает квартиру в ипотеку, Перескокова посоветовала учитывать дополнительные требования банка, который выдает заем.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Рекомендации по эффективному торгу при покупке квартиры

Заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, в свою очередь, рассказала, что изъявляющие готовность быстро выйти на сделку покупатели имеют шанс получить скидку. При этом можно упомянуть, что вы рассматриваете и другие варианты, и взять время на раздумье.

При покупке жилья во «вторичке» сбить цену может помочь упоминание недостатков квартиры или упоминание аналогичного объекта за более низкую цену. Об этом рассказал клинический психолог Артем Тараянц. Кроме того, по его словам, можно попросить скидку, ссылаясь на скорый праздник: день рождения или Новый Год, заверив, что объект понравился.