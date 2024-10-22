Карпин пояснил слова об идущем 20 лет не туда российском футболе

Карпин заявил, что имел в виду тренировки, говоря об идущем не туда футболе в РФ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин пояснил свои слова о том, что футбол в стране на протяжении 20 лет идет не туда. Специалиста цитирует «Чемпионат».

Тренер призвал внимательно посмотреть интервью, в котором он сделал заявление. «Это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста», — добавил Карпин.

Тренер заявил об идущем не туда российском футболе ранее 22 октября в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову. Он отметил, что в отдельно взятом клубе можно что-то исправить, но глобально быстро изменить ситуацию не получится.

Ранее Карпин раскритиковал футбольных комментаторов. Он признался, что смотрит матчи без звука.