Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 22 октября 2024Наука и техника

Найдено потенциальное место жизни на Марсе

Nature: во льдах на Марсе нашли потенциальное место жизни для бактерий

Фото: Unsplash

Специалисты НАСА нашли на Марсе участки, на которых потенциально могут жить бактерии. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Ученые проанализировали участки планеты и обнаружили на некоторых из них замерзшую воду. Специалисты полагают, что количество солнечного света, проходящего через корку льда, могло быть достаточным для фотосинтеза в мелких бассейнах талой воды. Для сравнения, подобные участки на Земля как правило населены водорослями, грибами и микроскопическими цианобактериями.

«Если мы пытаемся найти жизнь где-либо во вселенной, то марсианские ледяные покровы, вероятно, являются одними из науилучших мест», — заявил автор научной работы Адитья Куллер из Лаборатории реактивного движения НАСА. Куллер заметил, что застрявшие в корке льда частицы пыли могут иметь решающее значения для фотосинтеза, так как они поглощают больше солнечного света.

«Плотный снег и лед могут таять изнутри, пропуская солнечный свет, который согревает их, как в парнике», — заметил соватор исследования Фил Кристенсен из Университета штата Аризона (США). Компьютерное моделирование показало, что пыльный лед пропускает достаточно света для фотосинтеза на глубине до трех метров. Также корка льда обеспечивает микроорганизмам защиту от вредного излучения.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

По словам ученых, потенциально место жизни многих бактерий на Марсе расположено между 30 и 60 градусами широты, как в северном, так и в южном полушариях.

В конце сентября ученые MIT заявили, что большая часть недостающей атмосферы Марса могла быть заперта в коре планеты, покрытой глиной. Этот процесс мог происходить миллиарды лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше