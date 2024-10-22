Российские врачи провели внутриутробную операцию и сохранили беременность

Врачи перинатального центра в Уфе провели сложную внутриутробную операцию

Российские врачи провели женщине внутриутробную операцию и сохранили беременность. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram.

По данным Рахматуллина, в Республиканский перинатальный центр Уфы поступила женщина на 26 неделе беременности с осложнениями. Уточняется, что была диагностирована тяжелая форма гемолитической болезни плода, вызванной резус-конфликтом.

«Специалисты РКПЦ трижды проводили внутриутробное переливание эритроцитов плоду, что помогло стабилизировать его состояние и продлить беременность еще на десять недель», — написал чиновник.

В сентябре россиянке с геморрагическим инсультом спасли жизнь. 58-летняя пациентка поступила в больницу, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии.