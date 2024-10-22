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10:35, 22 октября 2024Забота о себе

Врачи назвали неожиданные признаки проблем с сердцем

Терапевт Хан назвал повышенное потоотделение признаком проблем с сердцем

Фото: Voronaman / Shutterstock / Fotodom

Люди могут годами не подозревать о наличии проблем с сердцем, так как их симптомы могут быть едва заметными, рассказала старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца (BHF) Синди Джодар. Неожиданные признаки болезней сердечно-сосудистой системы она и терапевт Адил У Хан назвали в беседе с изданием Surrey Live.

По словам Хана, ни в коем случае нельзя игнорировать длительную усталость. Немотивированный упадок сил может быть связан с болезнями сердца, анемией, вирусами или даже с психическим здоровьем. Также, добавил он, должны насторожить боль или дискомфорт в челюсти, шее, спине, животе. Нарушение сердечного ритма, когда пульс кажется слишком быстрым или скачущим, — тоже повод вызвать врача, отметил эксперт.

Хан обратил внимание, что при заболеваниях сердца может появиться такой симптом, как отеки лодыжек и области живота. Требуют немедленного обращения к врачу внезапный обморок, потеря сознания, одышка и повышенное потоотделение в состоянии покоя, особенно если они сопровождаются болью в груди.

Джодар добавила к словам коллеги, что внезапная рвота или ощущение удушья в горле также являются тревожными сигналами. «Хотя не каждый приступ тошноты означает, что может произойти что-то серьезное, тошнота в сочетании с другими признаками, такими как сильная боль в груди, должна вызывать тревогу», — прокомментировала она.

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      Вера Владзиевская
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